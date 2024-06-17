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Кварацхелия – о переезде в Россию: «Мне было тяжело, я жил в страшном месте!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия в 2019 году.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия вспомнил о периоде выступлений в России.

«Я поехал в Россию. Москва. Мне 17, почти 18 лет. Я был действительно молод. И совсем один. Мои родители нервничали, отец очень беспокоился. Мне было тяжело, я немного нервничал из-за того, что покинул семью.

Мне было одиноко, я жил в тренировочном центре. Друзей не было. Думаю, там находились только я и парни из службы безопасности. Другие игроки жили в другом месте. Я был там один. Это было страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, но там нельзя было выйти погулять, потому что вокруг были собаки и тому подобное», – цитирует Кварацхелию The Player’s Tribune.

В феврале 2019 года грузин на правах аренды перешел в «Локомотив». Летом того же года он стал игроком «Рубина».

С 2022 года вингер выступает за «Наполи». В минувшем сезоне он провел за неаполитанцев 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
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Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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