«Богданыч, ведите себя культурно». РФС показал переговоры судей во время матча «Зенита» с «Ростовом»

РФС показал переговоры судей во время матча 23-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0).

В видео показаны эпизоды разговоров главного арбитра встречи Сергея Карасева с тренером «Зенита» Сергеем Семаком и тренером «Ростова» Валерием Карпиным, признание ошибки судьей и разбор спорного эпизода, в котором назначили штрафной вместо пенальти в ворота «Зенита», когда на линии штрафной находился второй мяч.