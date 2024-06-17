Титов: «Кто-то может смириться и сидеть на скамейке, а Соболев такое не будет терпеть»

Экс-нападающий «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о возможных изменениях в составе красно-белых после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера.

«Это нормальная ситуация, когда команда при новом тренере перестраивается. Обойма команды — 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история. Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть. Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу. Для «Спартака» не нормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что «Спартак» усилится и российскими игроками, и зарубежными», — сказал Титов «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Новым главным тренером команды по окончании чемпионата стал Деян Станкович, который сменил Владимира Слишковича.