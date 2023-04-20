Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом»

На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС было решено, что судья Василий Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

«Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции», — говорится в заявлении РФС.

«Оренбург» идет на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Локомотив» поднялся на 10-е место, набрав 28 очков.