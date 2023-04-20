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Судейство

Сегодня, 14:32

Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом»

Виктория Кравченко
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Игроки «Локомотива» и «Оренбурга».
Фото ФК «Локомотив»

На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС было решено, что судья Василий Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

«Должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив», находящемуся в офсайдной позиции», — говорится в заявлении РФС.

«Оренбург» идет на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Локомотив» поднялся на 10-е место, набрав 28 очков.

Источник: https://rfs.ru/news/217957
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Василий Казарцев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Локомотив

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