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Агент защитника ЦСКА Лукина: «Не думаем о возможной аренде игрока на следующий сезон»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 20-летнего игрока.

«Мы не думаем о возможной аренде Лукина на следующий сезон. Он, как и любой другой футболист ЦСКА, готов бороться за свое место в стартовом составе», — сказал Бердышев «СЭ».

Лукин в прошлом сезоне провел 11 матчей в Кубке и чемпионате России и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро. Контракт защитника с ЦСКА заканчивается летом 2025 года.

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ФК ЦСКА (Москва)
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Агент защитника ЦСКА Лукина: «Мы ведем переговоры с клубом по продлению контракта»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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