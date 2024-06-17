Свищев — о победе Румынии над Украиной: «Может, стоит заниматься футболом, а не политикой?»

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Румынии над Украиной в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 3:0.

«Румыния никогда не считалась даже крепкой командой, и проиграть ей — это не лучший вариант для Украины. Украинская команда всегда была достаточно яркой, поэтому проиграть на старте 0:3 — повод задуматься. К ним относились с сожалением, постоянно мотивировали на участие, а их федерация футбола постоянно что-то кричала. Вместо того чтобы кричать, визжать и заниматься политикой, спортивным функционерам и президенту федерации надо было развивать футбол внутри страны и готовить свою команду. Результат матча должен дать основание и болельщикам, и футболистам задуматься: может, стоит заниматься футболом, а не политикой?» — сказал Свищев «СЭ».

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете. В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.

Константин Передерий