Масалитин: «В матче с «Зенитом» «Краснодар» может показать свои амбиции, но это не судьбоносная игра»

Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин оценил шансы «Краснодара» набрать очки в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Очень хорошие. На данном отрезке это самая заслуживающая внимания игра. Команды находятся рядом в таблице, и в случае победы «Зенита», он выходит на первое место. Понятно, что он этого хочет. А в случае победы «Краснодара» южане будут рассматриваться как явные претенденты на чемпионство. Пока не стоит рассматривать этот матч как судьбоносный. Даже если «Зенит» потеряет очки, ничего не изменится. Все равно все будет решаться весной. Просто «быки» могут здесь показать свои амбиции», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.