Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:28

Масалитин: «В матче с «Зенитом» «Краснодар» может показать свои амбиции, но это не судьбоносная игра»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин оценил шансы «Краснодара» набрать очки в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Очень хорошие. На данном отрезке это самая заслуживающая внимания игра. Команды находятся рядом в таблице, и в случае победы «Зенита», он выходит на первое место. Понятно, что он этого хочет. А в случае победы «Краснодара» южане будут рассматриваться как явные претенденты на чемпионство. Пока не стоит рассматривать этот матч как судьбоносный. Даже если «Зенит» потеряет очки, ничего не изменится. Все равно все будет решаться весной. Просто «быки» могут здесь показать свои амбиции», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005441759_masalitin_v_matche_s_zenitom_krasnodar_mojet_pokazat_svoi_ambicii
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
Медведев сообщил о полном доверии к работе Ротенберга в СКА
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
В 15-м туре РПЛ без назначений оставлены 11 арбитров
«Зенит» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Балахнин: «Победа «Зенита» над «Краснодаром» не гарантирует петербургскому клубу чемпионство»
Деменко: «Ростов» может выдать такую игру, которая станет неожиданностью для «Спартака»
Левников судил три матча «Спартака» с «Ростовом» — всегда ошибки и скандалы. Теперь ему дали четвертый
Чухлов: «Со стороны «Краснодара» в матче с «Зенитом» не будет никаких «автобусов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Победа «Зенита» над «Краснодаром» не гарантирует петербургскому клубу чемпионство»

«Зенит» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости