Балахнин: «Победа «Зенита» над «Краснодаром» не гарантирует петербургскому клубу чемпионство»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что у «Зенита» и «Краснодара» равные шансы на победу в матче 15-го тура РПЛ.

«Символично, что лидеры встретятся на экваторе. Интересно их свел календарь. У кого больше шансов на победу? Ни у кого, шансы равны. Итог этой встречи проведет некоторую психологическую черту. Победа вселит огромную уверенность. Честно говоря, мне не очень приятно от того, что в основном на поле будут иностранцы. Что в «Краснодаре», что в «Зените». Я думаю, что победа «Зенита» не гарантирует клубу победу в чемпионате. Самое интересное начнется весной», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.