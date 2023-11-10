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Сегодня, 19:30

«Зенит» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч ТВ» 11 ноября бесплатно покажет видеотрансляцию игры РПЛ «Зенит» — «Краснодар»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Мантуан и Матвей Сафонов.
Мантуан против Матвея Сафонова.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» дома в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сыграет против «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 11 ноября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию игры «Зенит» — «Краснодар» в прямом эфире на ТВ и своем сайте matchtv.ru. Начало — в 18.30 мск. Телеканал «Матч Премьер» проведет трансляцию встречи, начиная с 19.25.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Краснодар» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 баллами. Команда Владимира Ивича располагается на первой строчке с 31 очком.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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В 15-м туре РПЛ без назначений оставлены 11 арбитров
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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