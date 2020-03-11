«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч против «Оренбурга»

«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Ранее все массовые мероприятия в Москве были временно запрещены.

Указ мэра Сергея Собянина от 10 марта гласит: «Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек».

— Продажа билетов на домашний матч 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» приостановлена в связи с указом мэра Москвы о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч участников, — отмечается в сообщении «Локомотива». — В настоящее время ФК «Локомотив» обсуждает формат проведения матча, чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков. О решении мы объявим позже на официальном сайте и в социальных сетях.