«Локомотив» хочет пригласить Семина и других ветеранов на 100-летие клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками заявил, что у него нет конфликта с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

— Сделалось ли что-то за весну, чтобы урегулировать недопонимания с Юрием Семиным?

— Юрий Павлович очень заслуженный тренер, с ним связаны лучшие годы в истории команды. Клуб готовиться отмечать столетие. Будем обсуждать этот вопрос с Юрием Павловичем. Хотим пригласить не только его, но и всех ветеранов.

— Было сказано, что Юрий Павлович до конца сезона придет на стадион. Почему этого не состоялось?

— Он может прийти на стадион, когда он хочет. В таком ключе разговора не было. У меня с Юрием Павловичем никаких контактов не было. За это весеннее время очень много ветеранов команды приходит на стадион, — заявил Плутник.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подтвердил намерение клуба.

— Недавно у Юрия Павловича был день рождения, мы его поздравили. Общение продолжается. Как только будет решение — тогда все узнают. Сроки никто никогда не называл. У меня с Юрием Павловичем очень хорошие давние отношения. Думаю, что в каком-то формате к столетию клуба мы что-то организуем, — сказал Леонченко.

(Даниил Алешин)