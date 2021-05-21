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Плутник: «Вопрос продления контракта — это внутреннее дело клуба»

19:31
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками рассказал о переговорах по контрактам с игроками клуба.

— Как у нас идет вопрос продления контрактов в основной команде?

— Вопрос продления контракта — это внутреннее дело клуба. Приведу вам пример трансфера Пабло — он отлично влился в коллектив. Занимался этой работой Владимир Леонченко. Спортивного директора не было, но мы ведем работу также по его поиску.

После этого слова взял генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

— Мы в процессе формирования спортивного отдела. К нам пришел Александр Самедов. Обсуждение идет с главным тренером, у него идет аналитическая работа. Поэтому тут коллегиальное решение.

(Даниил Алешин)

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