Плутник: «Вопрос продления контракта — это внутреннее дело клуба»
19:31
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками рассказал о переговорах по контрактам с игроками клуба.
— Как у нас идет вопрос продления контрактов в основной команде?
— Вопрос продления контракта — это внутреннее дело клуба. Приведу вам пример трансфера Пабло — он отлично влился в коллектив. Занимался этой работой Владимир Леонченко. Спортивного директора не было, но мы ведем работу также по его поиску.
После этого слова взял генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
— Мы в процессе формирования спортивного отдела. К нам пришел Александр Самедов. Обсуждение идет с главным тренером, у него идет аналитическая работа. Поэтому тут коллегиальное решение.
(Даниил Алешин)
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