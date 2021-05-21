Депутат Лебедев прокомментировал продление контракта с тренером «Локо» Николичем

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» новость о продлении контракта с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

«Думаю, что это абсолютно правильное решение. На мой взгляд, после легенды клуба в лице Юрия Павловича Семина, Марко Николич показал лучший результат с точки зрения и трофеев и положения в турнирной таблице. После того, как ему удалось провести пусть и короткий зимний предсезонный период, стало видно, что Николич — мастер своего дела. Ему удалось построить работу команды таким образом, что «Локомотив» выдал потрясающую серию из 11 побед подряд. Если Марко дадут спокойно работать дальше, и руководство клуба не будет вмешиваться, чего пока не наблюдается, то будет всё хорошо. Что касается игроков, то, надеюсь, что при покупке или продаже будут советоваться с Марко», — заявил «СЭ» Лебедев.

Также депутат положительно оценивает решение о продлении контракта с хавбеком Рифатом Жамалетдиновым.

«На мой взгляд, это является положительным шагом. Поскольку Рифат показал игру на достаточно высоком уровне и даже приглашен в сборную России» , — добавил Лебедев.

По итогам минувшего сезона «Локомотив» вместе с Николичем выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу и занял третье место в Тинькофф РПЛ. В сезоне-2021/22 московская команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

(Елизавета Денисова)