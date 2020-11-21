«Локомотив» — «Арсенал»: Григалава был заменен в первом тайме. Он покидал поле, держась за грудь
Защитник «Арсенала» Гиа Григалава был вынужден попросить замену в середине первого тайма матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
Григалава вел борьбу с соперником, когда неожиданно схватился за грудь. При этом никакого контакта не было.
Футболист покидал поле с гримасой боли на лице. Болельщики «Локомотива» освистывали его, так что Григалава тоже бросил несколько фраз в их сторону.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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