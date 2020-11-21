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«Локомотив» — «Арсенал»: Григалава был заменен в первом тайме. Он покидал поле, держась за грудь

19:34
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Защитник «Арсенала» Гиа Григалава был вынужден попросить замену в середине первого тайма матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Григалава вел борьбу с соперником, когда неожиданно схватился за грудь. При этом никакого контакта не было.

Футболист покидал поле с гримасой боли на лице. Болельщики «Локомотива» освистывали его, так что Григалава тоже бросил несколько фраз в их сторону.

Локомотив — Арсенал Т

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