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Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала»

Евгений Петров
Корреспондент
Джордже Деспотович.
Фото ФК «Рубин»

Нападающий Джордже Деспотович, который ранее объявил об уходе из «Рубина», может перейти в тульский «Арсенал», сообщает Arena Sport.

По данным источника, именно такой вариант продолжения карьеры сейчас является наиболее вероятным для игрока. Также он вел переговоры с ЦСКА, но в итоге стороны не пришли к соглашению. Также сообщалось о возможности перехода игрока в «Црвену Звезду», но серб не был готов рассматривать такой вариант из-за того, что его супруга-россиянка ждет ребенка.

В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. За казанцев он выступает с 2020 года. На его счету 35 матчей и 15 голов.

Джордже Деспотович
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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