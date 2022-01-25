Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала»

Нападающий Джордже Деспотович, который ранее объявил об уходе из «Рубина», может перейти в тульский «Арсенал», сообщает Arena Sport.

По данным источника, именно такой вариант продолжения карьеры сейчас является наиболее вероятным для игрока. Также он вел переговоры с ЦСКА, но в итоге стороны не пришли к соглашению. Также сообщалось о возможности перехода игрока в «Црвену Звезду», но серб не был готов рассматривать такой вариант из-за того, что его супруга-россиянка ждет ребенка.