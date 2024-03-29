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Сегодня, 22:09

Лещенко объяснил поражение «Динамо» от «Ростова» перерывом на матчи сборных

Сергей Жуков
корреспондент
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Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура РПЛ.

«Игра у «Динамо» не получилась, потому что был большой перерыв, ребята уезжали в сборные. Люди не могут так быстро адаптироваться. Особенно это касается иностранцев. Команда немножко развалилась. Первый гол психологически деморализовал. Дурацкий совершенно гол. Первые 20-30 минут была растерянность, потом собрались, но еще пропустили. Провалился Паршивлюк, Макаров слабо выглядел. Второй тайм сыграли неплохо. Вышел Дима Скопинцев и Нгамале, и стало получаться что-то, начали активно играть. Бывают такие провалы. Не собрались. Игры за сборные, конечно, мешают. Не хватило немножко настроя. А «Ростов» прекрасно выглядел. Они закуражились. Пошла игра, пошло настроение. Все закономерно. Эта игра сразу отбросила претензии «Динамо» на самые лучшие места», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.

Удар полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Хорхе Карраскаля со&nbsp;штрафного. «Ростов» разгромил «Динамо». Бело-голубые действительно борются за золото?

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Лев Лещенко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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