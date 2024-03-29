«Ростов» разгромил «Динамо». Бело-голубые действительно борются за золото?
РПЛ вынесла на пятницу матч команд, которые весной не теряли очков — только «Динамо» и «Ростов» стартовали в 2024 году с двух побед. Это была первая футбольная встреча в России после трагедии в «Крокусе», о чем напоминало многое. Все вырученные на матче средства бело-голубые перечислят пострадавшим, на стадион в Петровский парк пригласили героев, помогавших выводить зрителей (в их числе Виктора Гусева, который также приехал на футбол) из «Крокуса» — Софию Мейер и 14-летнего Артема Донскова. Гусев и Донсков разыграли мяч перед стартовым свистком, а традиционный удар в гонг за пять минут до конца матча нанес хирург красногорской больницы Максим Ледовских — болельщик «Динамо».
Ставки же были высоки. Достаточно сказать, что победа выводила москвичей на первую строчку в ожидании матчей «Зенита» и «Краснодара».
Однако надежды хозяев умерли стремительно — «Ростов» их похоронил в первом тайме. 3:0 уже к перерыву — нокаут для претендента на чемпионство. Или экс-претендента? Может ли команда, которая борется за чемпионство, так легко рассыпаться?
Тревожный звонок был во встрече с «Ахматом», когда грозненцы длительное время выглядели острее, но после удаления Харина бело-голубые забрали свое. И не услышали сигнала.
Потом кубковый матч в Питере, проигранный по всем статьям. Удивительно, но пресыщенный победами «Зенит» хотел выиграть явно больше, чем москвичи, которые по логике должны были выпрыгивать из штанов.
Однако и этот набат не разбудил «Динамо». 17 дней перерыва не только не пошли на пользу — усугубили ситуацию. Желание реабилитироваться? Концентрация? Агрессия? Нет, не слышали.
Совершенно очевидно, что проблемы у «Динамо» — в психологии. Не может команда, которая разносила «Локомотив» совсем недавно, вдруг разучиться играть. Что-то явно засбоило внутри.
Хозяева расстилали ковровую дорожку «Ростову» к своим воротам. Щетинин воспользовался подарком Лещука — 0:1. Мохеби вывел на ударную позицию Глебова в контратаке — 0:2. Потом сам иранец остался один на один с вратарем — 0:3. Оборона в этих эпизодах напоминала решето.
И три пропущенных мяча к перерыву — это еще лучший вариант для хозяев. Могли получить больше, моменты у гостей были.
В перерыве Личка заменил Паршивлюка и Макарова на Скопинцева и Нгамале. Качество игры резко возросло, в первые минуты второго тайма при большой доле везения бело-голубые могли и сравнять счет. Тюкавин бил из выгодной позиции, Скопинцеву вполне мог помочь рикошет, Нгамале не реализовал выход один на один, гол Чавеса отменили из-за небольшого офсайда, Фернандесу не хватило навыков форварда...
Но поезд уже ушел, а Песьяков вместе со всей командой поймал кураж. У «Ростова» же один удар — сразу гол. Мохеби оставил в дураках Бальбуэна и Лаксальта на линии штрафной — 0:4.
Бителло в концовке размочил счет, но от крупного поражения это «Динамо» не спасло. Крайне чувствительная оплеуха для москвичей. Если и она не разбудит команду Лички, то обо всех предыдущих комплиментах все быстро забудут.
У «Ростова» же весной — 9 из 9. Дончане остались единственными не терявшими в этом году очков. Вслед за одним претендентом на золото — «Краснодаром» — повержен и другой. Команда Карпина вплотную приблизилась к «Спартаку» Абаскаля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5