Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 марта, 22:05

«Ростов» разгромил «Динамо». Бело-голубые действительно борются за золото?

«Ростов» в Москве одержал крупную победу над «Динамо» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Ростова» радуются голу Мохаммада Мохебби в матче с «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Карпин обыграл Личку — 4:1.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов

РПЛ вынесла на пятницу матч команд, которые весной не теряли очков — только «Динамо» и «Ростов» стартовали в 2024 году с двух побед. Это была первая футбольная встреча в России после трагедии в «Крокусе», о чем напоминало многое. Все вырученные на матче средства бело-голубые перечислят пострадавшим, на стадион в Петровский парк пригласили героев, помогавших выводить зрителей (в их числе Виктора Гусева, который также приехал на футбол) из «Крокуса» — Софию Мейер и 14-летнего Артема Донскова. Гусев и Донсков разыграли мяч перед стартовым свистком, а традиционный удар в гонг за пять минут до конца матча нанес хирург красногорской больницы Максим Ледовских — болельщик «Динамо».

Ставки же были высоки. Достаточно сказать, что победа выводила москвичей на первую строчку в ожидании матчей «Зенита» и «Краснодара».

Однако надежды хозяев умерли стремительно — «Ростов» их похоронил в первом тайме. 3:0 уже к перерыву — нокаут для претендента на чемпионство. Или экс-претендента? Может ли команда, которая борется за чемпионство, так легко рассыпаться?

Тревожный звонок был во встрече с «Ахматом», когда грозненцы длительное время выглядели острее, но после удаления Харина бело-голубые забрали свое. И не услышали сигнала.

Потом кубковый матч в Питере, проигранный по всем статьям. Удивительно, но пресыщенный победами «Зенит» хотел выиграть явно больше, чем москвичи, которые по логике должны были выпрыгивать из штанов.

Эмоции игроков &laquo;Зенита&raquo; после вылета из&nbsp;FONBET Кубка России. «Зенит» не заслужил победу в Кубке. Теперь у него осталась одна цель — чемпионат

Однако и этот набат не разбудил «Динамо». 17 дней перерыва не только не пошли на пользу — усугубили ситуацию. Желание реабилитироваться? Концентрация? Агрессия? Нет, не слышали.

Совершенно очевидно, что проблемы у «Динамо» — в психологии. Не может команда, которая разносила «Локомотив» совсем недавно, вдруг разучиться играть. Что-то явно засбоило внутри.

Хозяева расстилали ковровую дорожку «Ростову» к своим воротам. Щетинин воспользовался подарком Лещука — 0:1. Мохеби вывел на ударную позицию Глебова в контратаке — 0:2. Потом сам иранец остался один на один с вратарем — 0:3. Оборона в этих эпизодах напоминала решето.

И три пропущенных мяча к перерыву — это еще лучший вариант для хозяев. Могли получить больше, моменты у гостей были.

В перерыве Личка заменил Паршивлюка и Макарова на Скопинцева и Нгамале. Качество игры резко возросло, в первые минуты второго тайма при большой доле везения бело-голубые могли и сравнять счет. Тюкавин бил из выгодной позиции, Скопинцеву вполне мог помочь рикошет, Нгамале не реализовал выход один на один, гол Чавеса отменили из-за небольшого офсайда, Фернандесу не хватило навыков форварда...

Но поезд уже ушел, а Песьяков вместе со всей командой поймал кураж. У «Ростова» же один удар — сразу гол. Мохеби оставил в дураках Бальбуэна и Лаксальта на линии штрафной — 0:4.

Бителло в концовке размочил счет, но от крупного поражения это «Динамо» не спасло. Крайне чувствительная оплеуха для москвичей. Если и она не разбудит команду Лички, то обо всех предыдущих комплиментах все быстро забудут.

У «Ростова» же весной — 9 из 9. Дончане остались единственными не терявшими в этом году очков. Вслед за одним претендентом на золото — «Краснодаром» — повержен и другой. Команда Карпина вплотную приблизилась к «Спартаку» Абаскаля.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
26
188
Читайте также
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Колосков: «О чемпионстве «Динамо» речи быть не может»
«Рубин» — «Ахмат»: хозяева ведут 2:0 после первого тайма
Сенников: «Краснодар» устроит либо первое место, либо никакое»
Поражение от «Локомотива» поставит крест на чемпионских амбициях «Краснодара»! Воспользуйся фрибетом 3000 рублей в Winline и поддержи своего фаворита
Бояринцев: «Сейчас «Спартаку» некем заменить Промеса, отсюда и такая блеклая игра в атаке»
«Рубин» — «Ахмат»: Даку забил гол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Десять лучших трансферов «Зенита» в XXI веке: Малком, Дзюба, Тимощук и другие
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости