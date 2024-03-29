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Сегодня, 22:48

Личка: «Все зависит от матчей «Зенита» и «Краснодара». «Динамо» в роли догоняющего»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал борьбу бело-голубых за чемпионство в РПЛ. В 22-м туре команда проиграла «Ростову» (1:4).

«У нас осталось еще 9 туров. Мы не сделали шаг вперед, а остались на месте. Все зависит от матчей «Зенита» и «Краснодара», они впереди. Мы в роли догоняющего. Поэтому давление оказывается больше на них, смогут ли они выиграть свои матчи. Насколько повлияла пауза на сборные? Не хочу искать оправданий. У нас было 11 сборников, мы встретились в полном составе только вчера. Но это футбол. Мы проиграли сегодня», — сказал Личка.

«Динамо» с 38 очками осталось на третьем месте в РПЛ. Бело-голубые упустили шанс как минимум на сутки возглавить турнирную таблицу — в случае победы они могли опередить «Зенит» (40 очков) и «Краснодар» (39).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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