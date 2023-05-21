«Крылья Советов» — «Урал»: голкипер хозяев Ломаев получил травму

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ против «Урала».

24-летний голкипер столкнулся с нападающим «Урала» Алексеем Каштановым и попытался продолжить матч, но через некоторое время сел на газон, показав, что не сможет играть дальше.

На поле его заменил Евгений Фролов, этот выход на поле стал первым для 35-летнего голкипера в текущем сезоне.