«Динамо» приняло участие в фестивале искусств «Черешневый лес»

Футболисты московского «Динамо» приняли участие в высадке деревьев в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

У каждого футболиста появилось именное дерево.

«Высадка черешни? Это что-то непередаваемое (смеется). Это не первый мой опыт, второй. Первый был с Черчесовым. Теперь Антону Шунину дорогу в тренерство открыл», — сказал фоврард «Динамо» Федор Смолов.

Также в мероприятии приняли участие руководство клуба, приглашенные гости и звездные болельщики «Динамо».

Бело-голубые располагаются на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.