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Сегодня, 06:31

Клаудиньо интересен клубам Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо ведет переговоры по возможному трансферу бразильца с зарубежными клубами, сообщает Legalbet.

По данным источника, к игроку есть интерес из Саудовской Аравии. Клаудиньо нравится этот чемпионат. Также он впечатлен результативностью Малкома за «Аль-Хиляль». Бразилец сыграл в составе саудовской команды 43 матча, забил 22 гола и отдал восемь ассистов.

«Зенит» же намерен сохранить Клаудиньо в составе команды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе клуба 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/klaudino-interesen-klubam-saudovskoj-ligi-on-otkrit-k/
Клаудиньо
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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Локомотив

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