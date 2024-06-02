Клаудиньо интересен клубам Саудовской Аравии

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо ведет переговоры по возможному трансферу бразильца с зарубежными клубами, сообщает Legalbet.

По данным источника, к игроку есть интерес из Саудовской Аравии. Клаудиньо нравится этот чемпионат. Также он впечатлен результативностью Малкома за «Аль-Хиляль». Бразилец сыграл в составе саудовской команды 43 матча, забил 22 гола и отдал восемь ассистов.

«Зенит» же намерен сохранить Клаудиньо в составе команды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе клуба 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.