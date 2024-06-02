Рианчо: «Карпин может работать в любой европейской команде»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможности главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина возглавить турецкий «Бешикташ».

«Не удивлюсь, если Карпин возглавит «Бешикташ». Валерий может работать в любой европейской команде — это очень сильный и квалифицированный тренер. Уверен, он действительно востребован в европейских чемпионатах», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Контракт 55-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле этого года.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.