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Сегодня, 06:26

Рианчо: «Карпин может работать в любой европейской команде»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможности главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина возглавить турецкий «Бешикташ».

«Не удивлюсь, если Карпин возглавит «Бешикташ». Валерий может работать в любой европейской команде — это очень сильный и квалифицированный тренер. Уверен, он действительно востребован в европейских чемпионатах», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Контракт 55-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле этого года.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-karpin-mozhet-rabotat-v-lyuboj-evropejskoj-komande/
Валерий Карпин
ФК Бешикташ
ФК Ростов
Рауль Рианчо
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Слишкович считает, что Тюкавин готов играть в сильном европейском чемпионате

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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