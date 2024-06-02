Слишкович считает, что Тюкавин готов играть в сильном европейском чемпионате

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин готов играть в сильном европейском чемпионате.

«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топовых европейских чемпионатах, но фамилии называть не буду. Если говорить о всей РПЛ, то это, безусловно, Тюкавин. Константин дошел до того, что может спокойно делать шаг вперед и уезжать в Европу», — цитирует Слишковича Sport24.