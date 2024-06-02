«Ахмат» согласовал контракт с Адиевым на три года

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о будущем главного тренера Магомеда Адиева в клубе.

«Контракт согласован. Срок — три года. Загвоздка? Была в том, что у Адиева был действующий контракт с Федерацией футбола Казахстана», — сказал Айдамиров.

Адиев возглавлял национальную команду Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством сборная провела 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

С апреля этого года Адиев совмещал пост в сборной с работой главным тренером «Ахмата». Грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ. 31 мая стало известно о том, что 46-летний специалист покинул сборную Казахстана в связи с семейными обстоятельствами.