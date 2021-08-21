Гол Сергеева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи»
«Крылья Советов» с минимальным счетом победили «Сочи» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Самарцы на свое поле одолели соперника со счетом 1:0.
Автором победного мяча стал нападающий «Крыльев» Иван Сергеев.
«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне. Самарцы набрали 4 очка и занимают 14-ю строчку.
Сочинцы прервали серию из трех побед подряд. У команды осталось 9 очков (4-е место).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
5-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Сочи» — 1:0 (1:0)
Гол: Сергеев, 33.
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Зиньковский (Кабутов, 77), Ежов (Пиняев, 87), Глушенков (Сарвели, 62), Пруцев (Витюгов, 77), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 87).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов, Заика, Юрганов, Барач, Родригау, Попов (Воробьев, 77), Юсупов, Ангбан, Барсов (Жоаузинью, 70).
Предупреждение: Пруцев, 39.
Судьи: Фролов. Мурашов (оба — Москва), Ковалев (Реутов).
21 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».
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