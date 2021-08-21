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Жамалетдинов: «Зенит» приезжал за победой, но в очередной раз у них не получилось»

21:50
Тимур Жамалетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тимур Жамалетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

 
21&nbsp;августа. Уфа. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерцы не&nbsp;удержали победу.«Зенит» больше не лидер. Малком и Клаудиньо не помогли Семаку победить в Уфе

«Мы выглядели очень достойно! — сказал Жамалетдинов «СЭ». — Пропустили первый гол, который нас чуть-чуть выбил из колеи на некоторое время. Потерпели первый тайм. В перерыве главный тренер дал установку. Все знали, что 0:1 — это не приговор. Мы настраивались на второй тайм, были уверены в себе и уверены в том, что сможем переломить ход встречи. Так и получилось. Для нас это достойный результат. «Зенит» приезжал за победой, но в очередной раз у них не получилось обыграть нас. Мы довольны результатом. А они, думаю, нет».

Жамалетдинов также оценил старт сезона для «Уфы».

«По старту сезона могу сказать так: не плохо, но не совсем то, чего бы хотелось. Если брать всю команду, то за эти 5 игр мы не добрали очков. Особенно против ЦСКА и «Динамо». С армейцами могли сыграть вничью, могли увезти одно очко. С «Динамо» так обидно проиграли. Перевернули игру с ног на голову, но пропустили в конце. Считаю, что в игре с «Локомотивом» заслужили 3 очка. Игра-то была победная. Было очень обидно. Сегодня сыграли очень достойно с «Зенитом», действующим чемпионом. Эта ничья для нас, как победа», — добавил Жамалетдинов.

«Зенит» с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 11-й строчке с пятью очками.

 

Уфа - Зенит

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Артем Бухаев все материалы автора

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