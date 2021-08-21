Жамалетдинов: «Зенит» приезжал за победой, но в очередной раз у них не получилось»

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мы выглядели очень достойно! — сказал Жамалетдинов «СЭ». — Пропустили первый гол, который нас чуть-чуть выбил из колеи на некоторое время. Потерпели первый тайм. В перерыве главный тренер дал установку. Все знали, что 0:1 — это не приговор. Мы настраивались на второй тайм, были уверены в себе и уверены в том, что сможем переломить ход встречи. Так и получилось. Для нас это достойный результат. «Зенит» приезжал за победой, но в очередной раз у них не получилось обыграть нас. Мы довольны результатом. А они, думаю, нет».

Жамалетдинов также оценил старт сезона для «Уфы».

«По старту сезона могу сказать так: не плохо, но не совсем то, чего бы хотелось. Если брать всю команду, то за эти 5 игр мы не добрали очков. Особенно против ЦСКА и «Динамо». С армейцами могли сыграть вничью, могли увезти одно очко. С «Динамо» так обидно проиграли. Перевернули игру с ног на голову, но пропустили в конце. Считаю, что в игре с «Локомотивом» заслужили 3 очка. Игра-то была победная. Было очень обидно. Сегодня сыграли очень достойно с «Зенитом», действующим чемпионом. Эта ничья для нас, как победа», — добавил Жамалетдинов.

«Зенит» с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 11-й строчке с пятью очками.