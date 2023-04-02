«Крылья Советов» — «Оренбург»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» — «Оренбургом» завершился вничью — 1:1.

Счет на 7-й минуте встречи открыл нападающий самарского клуба Дмитрий Цыпченко. На 30-й минуте отличился форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев и сравнял счет.

За первый тайм «Крылья Советов» нанесли 6 ударов в сторону ворот соперника, из них 2 — в створ. «Оренбург» также сделал 6 ударов по воротам соперника, 2 — в створ.

Матч проходит на стадионе «Самара Арена».