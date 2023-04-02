«Химки» — «Краснодар»: гости ведут по итогам первого тайма

«Краснодар» в гостях обыгрывает «Химки» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

Счет в матче открыл полузащитник «быков» Жуан Батчи, который забил гол на 23-й минуте встречи. Этот мяч стал для него дебютным за «Краснодар».

На 27-й минуте встречи был удален защитник «Химок» Виталий Лысцов, который сделал грубый подкат на нападающем «быков» Джоне Кордобе у границы штрафной площади подмосковной команды.