«Химки» — «Краснодар»: гости ведут по итогам первого тайма
«Краснодар» в гостях обыгрывает «Химки» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.
Счет в матче открыл полузащитник «быков» Жуан Батчи, который забил гол на 23-й минуте встречи. Этот мяч стал для него дебютным за «Краснодар».
На 27-й минуте встречи был удален защитник «Химок» Виталий Лысцов, который сделал грубый подкат на нападающем «быков» Джоне Кордобе у границы штрафной площади подмосковной команды.
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|
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|41
|
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|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
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|21
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|35
|
5
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|5
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|35
|
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|
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|
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|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|4
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Локомотив
|19
|1
|4
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