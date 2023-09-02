«Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен правильно. Но его выполняли очень долго

На 81-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой принял правильное решение, наказав спартаковского вратаря Александра Селихова пенальти. Голкипер попытался выбить мяч, не успел этого сделать и сбил ногой Александра Кокшарова. Помощь ВАР судье не понадобилась — он самостоятельно разобрался в случившемся.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Отметим, что, как и в матче «Крылья Советов» — «Факел», выполнение 11-метрового удара заняло очень много времени. В Самаре потеряли почти три минуты, в Краснодаре — больше трех.