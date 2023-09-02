«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян реализовал пенальти
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил с пенальти на 84-й минуте матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» — 2:0.
11-метровый удар был назначен после того, как вратарь красно-белых Александр Селихова в подкате сбил с ног нападающего «быков» Александра Кокшарова.
Сперцян пробил с «точки», закатив мяч в пустой угол ворот.
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|2
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|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
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|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
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|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
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|10
|
9
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|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
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|6
|2
|3
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|9
|
11
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|6
|2
|1
|3
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|7
|
12
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|6
|2
|0
|4
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|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
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|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
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|4-13
|2
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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