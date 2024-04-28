Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров: «Три победы подряд в РПЛ дорогого стоят»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 26-го тура РПЛ против «Пари НН» (5:1).

«Команда продемонстрировала хорошую игру, но больше всего порадовал результат. Три победы подряд в чемпионате России дорогого стоят. И в плане уверенности, и в плане игры. Сегодня мы порадуемся, а завтра приступим к подготовке к следующей игре», — сказал Айдамиров «СЭ».

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Ранее команда Магомеда Адиева обыграла ЦСКА (2:1) и «Сочи» (1:0).

4 мая грозненцы проведут выездную встречу с «Краснодаром».