Идову спрогнозировал точный счет в матче «Спартак» — «Локомотив»

Экс-защитник «Локомотива» и нынешний игрок ФК «10» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Спартаком».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

«Ставлю на победу «Локомотива» над «Спартаком» — 2:1. Забьет Миранчук с пенальти и Глушенков», — сказал Идову «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».