«Ахмат» — «Пари НН»: грозненцы забили четвертый гол
Защитник «Ахмата» Милош Шатара забил на 65-й минуте матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН» — 4:1.
Поузащитник грозненцев Артем Тимофеев пробил головой — вратарь Артур Нигматуллин среагировал, но Шатара добил.
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|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
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|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
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Зенит
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|
Джон Кордоба
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Константин Тюкавин
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|П
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Динамо
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Квинси Промес
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|1
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Пари Нижний Новгород
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