«Ахмат» — «Пари НН»: Садулаев забил пятый гол хозяев

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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил на 87-й минута матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН» — 5:1.

Садулаев убрал на замахе защитника Виктора Александрова и отправил мяч в дальний угол ворот.