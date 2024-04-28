Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Говорить о выполнении задачи пока неуместно»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал серию из трех побед кряду в чемпионате России.

В последних трех встречах РПЛ команда Магомеда Адиева обыграла ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (5:1).

«Говорить о выполнении задачи пока неуместно. Стоит цель набрать во всех следующих матчах очки. Другой задачи раньше не стояло, а сейчас тем более», — сказал Айдамиров «СЭ».

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. 4 мая грозненцы проведут выездную встречу с «Краснодаром».