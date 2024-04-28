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Булыкин: «РПЛ нужно расширить до 18 команд, как это сделано в цивилизованных лигах»

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное расширение РПЛ по окончании сезона-2023/24.

«Я уже давно говорю за то, что нужно расширить до 18 команд, как это сделано во всех цивилизованных лигах. Все будет нормально, будет больше игр, и даже если команда будет ни по бюджету, ни по уровню. С «Зенитом» никто не сравнится, это понятно. Даже с топ-6 командами у нас не будет никогда на одном уровне. Но все равно будет приятно играть, и они могут их обыгрывать. И даже если они вылетят обратно, это будут дополнительные игры как для них, для опыта, так и для топ-команд, где они могут посмотреть второй состав с не очень сильными соперниками. Получить уверенность, когда будут их обыгрывать. Все равно официальная игра это не товарищеский матч», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Балтика» (23 очка) и «Сочи» (19), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Оренбург» (26) и «Урал» (24), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 5 туров.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Динамо – Зенит
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Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Рубин – Урал
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