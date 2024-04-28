Пресс-атташе «Спартака»: «Тавареш приболел. Скоро вернется к тренировкам»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие защитника Томаша Тавареша в заявке команды на матч 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Томаш Тавареш приболел. Скоро вернется к тренировкам», — сказал Зеленов.

В сезоне-2023/24 23-летний португалец принял участие в 3 матчах «Спартака» во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями.