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Гол Языджи принес «Лиллю» победу над «Метцем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лилль» на выезде победил «Метц» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 2:1.

За победителей забили Исмаили (32-я минута) и Юсуф Языджи (44-я). У проигравших отметился Георгес Микаутадзе (23-я).

«Лилль» набрал 55 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» находится на 16-й строчке с 29 баллами.

Франция. Лига 1. 31-й тур
28 апр, 14:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
1:2
Лилль

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Лилль
ФК Метц
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Динамо – Зенит
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