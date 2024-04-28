Гол Языджи принес «Лиллю» победу над «Метцем»

«Лилль» на выезде победил «Метц» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 2:1.

За победителей забили Исмаили (32-я минута) и Юсуф Языджи (44-я). У проигравших отметился Георгес Микаутадзе (23-я).

«Лилль» набрал 55 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» находится на 16-й строчке с 29 баллами.