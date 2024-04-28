В «Спартаке» подтвердили, что Джикия пропустит матч с «Локомотивом»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о физическом состоянии защитника клуба Георгия Джикии.

Ранее «СЭ» сообщал, что 30-летний игрок не поехал с командой на матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение», — заявил Зеленов.

В нынешнем сезоне Джикия отыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Матч между «Спартаком» и «Локомотив» состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.