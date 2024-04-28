«Ахмат» — «Пари НН»: Конате увеличил преимущество хозяев
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил гол на 53-й минуте матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:1.
Для Конате это уже второй гол в этой встрече.
На 55-й минуте полузащитник «Пари НН» Кирилл Боженов попал шипами в колено игроку «Ахмата» Владиславу Камилову. Арбитр встречи Владислав Безбородов показал Боженову желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче.
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|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
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|11
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|41
|
5
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|11
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|39
|
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|
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|
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|7
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|37-38
|37
|
9
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|6
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|
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|8
|4
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|
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|8
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|26
|
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|25
|7
|5
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|26
|
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|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
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|26-40
|19
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29 тур
30 тур
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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