«Ахмат» — «Пари НН»: Конате увеличил преимущество хозяев

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил гол на 53-й минуте матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:1.

Для Конате это уже второй гол в этой встрече.

На 55-й минуте полузащитник «Пари НН» Кирилл Боженов попал шипами в колено игроку «Ахмата» Владиславу Камилову. Арбитр встречи Владислав Безбородов показал Боженову желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче.