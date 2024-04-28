«Ахмат» — «Пари НН»: видео голов

Читать «СЭ» в

«Ахмат» с крупным счетом обыграл «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ — 5:1.

За гроненцев голы забили Мохамед Конате, оформивший дубль, Владислав Камилов, Милош Шатара и Лечи Садулаев. У нижегородцев отличился Николоз Кутателадзе.

25-я минута: Мохамед Конате — 1:0

42-я минута: Николоз Кутателадзе — 1:1

45+5-я минута: Владислав Камилов — 2:1

53-я минута: Мохамед Конате — 3:1

65-я минута: Милош Шатара — 4:1

87-я минута: Лечи Садулаев — 5:1