«Ахмат» — «Пари НН»: видео голов
«Ахмат» с крупным счетом обыграл «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ — 5:1.
За гроненцев голы забили Мохамед Конате, оформивший дубль, Владислав Камилов, Милош Шатара и Лечи Садулаев. У нижегородцев отличился Николоз Кутателадзе.
25-я минута: Мохамед Конате — 1:0
42-я минута: Николоз Кутателадзе — 1:1
45+5-я минута: Владислав Камилов — 2:1
53-я минута: Мохамед Конате — 3:1
65-я минута: Милош Шатара — 4:1
87-я минута: Лечи Садулаев — 5:1
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|
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|24
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|4
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29 тур
30 тур
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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