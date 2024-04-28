Гендиректор «Пари НН» — о разгроме от «Ахмата»: «Это черный день в истории команды»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал крупное поражение команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:5).

«Не помогли разговоры и установки. Разобраны физически и психологически не мотивированы. Это черный день в истории команды. Понятно, что сейчас нельзя продолжать в таком же духе. Требуется перезагрузка. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения. Команда едет в Нижний Новгород. Продолжится подготовка к следующим турам», — говорится в сообщении.

«Ахмат» (29 очков) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.