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Сегодня, 15:40

Комментатор Генич сообщил, что Дзюбы не будет в «Краснодаре»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью корреспонденту «СЭ» прокомментировал информацию о том, что форвард Артем Дзюба может перейти в «Краснодар».

— Дзюба не придет в «Краснодар», он не хочет играть в России.

— А где он хочет играть?

— Без понятия. Рыба хочет плавать там, где глубже и комфортнее, так же и Артем. Мне кажется, он понимает, что здесь уже всем все доказал и будет определенное давление. Ищет какие-то зарубежные варианты, чтобы понять, что такое футбол там.

— «Краснодар» его прощупывал?

— Не хочет «Краснодар».

— Получается, и «Краснодар», и Дзюба не хотят?

— Не знаю, кто не хочет больше, но это обоюдное нежелание. Я спрашивал, правда ли есть интерес к Дзюбе, мне сказали, что нет, — сказал Генич «СЭ».

По информации «СЭ», «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к 33-летнему Дзюбе.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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