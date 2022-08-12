Комментатор Генич сообщил, что Дзюбы не будет в «Краснодаре»

Комментатор Константин Генич в интервью корреспонденту «СЭ» прокомментировал информацию о том, что форвард Артем Дзюба может перейти в «Краснодар».

— Дзюба не придет в «Краснодар», он не хочет играть в России.

— А где он хочет играть?

— Без понятия. Рыба хочет плавать там, где глубже и комфортнее, так же и Артем. Мне кажется, он понимает, что здесь уже всем все доказал и будет определенное давление. Ищет какие-то зарубежные варианты, чтобы понять, что такое футбол там.

— «Краснодар» его прощупывал?

— Не хочет «Краснодар».

— Получается, и «Краснодар», и Дзюба не хотят?

— Не знаю, кто не хочет больше, но это обоюдное нежелание. Я спрашивал, правда ли есть интерес к Дзюбе, мне сказали, что нет, — сказал Генич «СЭ».

По информации «СЭ», «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к 33-летнему Дзюбе.