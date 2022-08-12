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Пономарев — о возможном переходе Дзюбы в «Истанбул»: «Выгонят его из клуба в первый же год!»

Экс-футболист ЦСКА Пономарев считает, что «Истанбул» выгонит Дзюбу из клуба в первый год
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе российского форварда Артема Дзюбы в «Истанбул». Об таком возможном трансфере ранее писал «СЭ».

«Что же вы так закрутили на Дзюбе? Он Пеле или Марадона что ли? Он средний футболист. Удачно у него получилось на чемпионате мира, а так он вообще никакой. Что вы все носитесь с Дзюбой? Пускай играет, где хочет! В России ему делать нечего. Пусть поиграет в Турции, там чемпионат послабее. Посмотрите на его возраст, куда ему играть в футбол? Тут надо двигаться, а он не привык. У него нет скорости и физики. Выгонят его из клуба в первый же год», — сказал Пономарев «СЭ».

33-летний Дзюба с 1 июля 2022-го является свободным агентом. Последним его клубом был «Зенит».

Этим летом «Истанбул Башакшехир» подписал 33-летнего Месута Озила, 36-летнего Лукаса Билью. Также в команде из Стамбула выступает экс-игрок «Динамо» и «Анжи» 35-летний защитник Александр Епуряну.

Артем Дзюба
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Истанбул Башакшехир
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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