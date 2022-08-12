Экс-футболист ЦСКА Пономарев считает, что «Истанбул» выгонит Дзюбу из клуба в первый год

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе российского форварда Артема Дзюбы в «Истанбул». Об таком возможном трансфере ранее писал «СЭ».

«Что же вы так закрутили на Дзюбе? Он Пеле или Марадона что ли? Он средний футболист. Удачно у него получилось на чемпионате мира, а так он вообще никакой. Что вы все носитесь с Дзюбой? Пускай играет, где хочет! В России ему делать нечего. Пусть поиграет в Турции, там чемпионат послабее. Посмотрите на его возраст, куда ему играть в футбол? Тут надо двигаться, а он не привык. У него нет скорости и физики. Выгонят его из клуба в первый же год», — сказал Пономарев «СЭ».

33-летний Дзюба с 1 июля 2022-го является свободным агентом. Последним его клубом был «Зенит».

Этим летом «Истанбул Башакшехир» подписал 33-летнего Месута Озила, 36-летнего Лукаса Билью. Также в команде из Стамбула выступает экс-игрок «Динамо» и «Анжи» 35-летний защитник Александр Епуряну.