Артемом Дзюбой интересуется турецкий «Истанбул»

По информации «СЭ», нападающим Артемом Дзюбой интересуется «Истанбул Башакшехир», занявший четвертое место в прошлом сезоне чемпионата Турции.

Клуб уже общался с игроком на тему возможного трансфера. Больше недели назад 33-летний нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.

Дзюбе интересен вариант продолжения карьеры в Турции, где нападающий может сыграть в еврокубках. «Истанбул» выступает в квалификации Лиги конференций: в 3-м раунде клуб из Стамбула обыграл исландский «Брейдаблик». В раунде плей-офф «Истанбул» сыграет с бельгийским «Антверпеном».

Этим летом «Истанбул Башакшехир» подписал 33-летнего Месута Озила, 36-летнего Лукаса Билью. Также в команде из Стамбула выступает экс-игрок «Динамо» и «Анжи» 35-летний защитник Александр Епуряну.