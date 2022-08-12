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Сегодня, 14:03

Артемом Дзюбой интересуется турецкий «Истанбул»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», нападающим Артемом Дзюбой интересуется «Истанбул Башакшехир», занявший четвертое место в прошлом сезоне чемпионата Турции.

Клуб уже общался с игроком на тему возможного трансфера. Больше недели назад 33-летний нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.

Дзюбе интересен вариант продолжения карьеры в Турции, где нападающий может сыграть в еврокубках. «Истанбул» выступает в квалификации Лиги конференций: в 3-м раунде клуб из Стамбула обыграл исландский «Брейдаблик». В раунде плей-офф «Истанбул» сыграет с бельгийским «Антверпеном».

Этим летом «Истанбул Башакшехир» подписал 33-летнего Месута Озила, 36-летнего Лукаса Билью. Также в команде из Стамбула выступает экс-игрок «Динамо» и «Анжи» 35-летний защитник Александр Епуряну.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Рубин (Казань)
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

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Динамо

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П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

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Александр Черников

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Краснодар

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