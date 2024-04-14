Колыванов поделился мнением о судьбе чемпионства после победы «Зенита» над «Краснодаром»

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«В первом тайме «Краснодар» играл неплохо, а второй тайм просто провалил. Я давно такого не видел, честно скажу, когда команда просто вышла и провалилась. Абсолютно другая команда вышла на второй тайм как будто. Хочется сказать что-то в поддержку «Краснодара», но слов не нахожу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

Также он поделился мыслями о судьбе чемпионства в текущем сезоне РПЛ.

«Еще 7 туров до конца, пока рано говорить с уверенностью, конечно. Все-таки еще можно поменяться что-то, если «Зенит» свои очки потеряет. Но я думаю, что они станут чемпионами. Их нужно поздравить с победой, они молодцы», — добавил специалист.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).