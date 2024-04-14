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Колыванов поделился мнением о судьбе чемпионства после победы «Зенита» над «Краснодаром»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«В первом тайме «Краснодар» играл неплохо, а второй тайм просто провалил. Я давно такого не видел, честно скажу, когда команда просто вышла и провалилась. Абсолютно другая команда вышла на второй тайм как будто. Хочется сказать что-то в поддержку «Краснодара», но слов не нахожу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

Также он поделился мыслями о судьбе чемпионства в текущем сезоне РПЛ.

«Еще 7 туров до конца, пока рано говорить с уверенностью, конечно. Все-таки еще можно поменяться что-то, если «Зенит» свои очки потеряет. Но я думаю, что они станут чемпионами. Их нужно поздравить с победой, они молодцы», — добавил специалист.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
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Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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