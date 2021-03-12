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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кобелев — о решениях КДК по Жиго и Фомину: «Какой заговор? Вы что?»

15:29
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Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника бело-голубых Даниила Фомина и оставить в силе отстранение защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Какой заговор против «Спартака»? Вы что? Нет никакого заговора! Спрашивайте про него у Федуна. СМИ сами все раздувают. Все, что говорят о «Спартаке», превращается в хайп! Что касается предстоящего дерби, то если поле будет в хорошем состоянии, будет хороший матч. Фаворитов нет», — сказал Кобелев «СЭ»

Жиго пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Встреча пройдет в субботу в 19.00 (мск). Футболист получил четвертую желтую карточку в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).

(Владислав Флегонтов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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