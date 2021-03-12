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Хохлов считает, что в дерби «Динамо» — «Спартак» нет фаворитов

15:24
Дмитрий Хохлов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Хохлов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился с «СЭ» ожиданиями перед московским дерби бело-голубых со «Спартаком» в рамках матча 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Дерби есть дерби, здесь результат может быть абсолютно любым. Не стал бы смотреть на то, что сейчас происходит в командах: сколько подряд «Динамо» без проигрышей, «Спартак» крупно выиграл. Дерби нужно выносить за рамки», — сказал Хохлов «СЭ».

Хохлов считает, что количество титулов и побед у команд не повлияет на результат встречи.

«Недавняя победа бело-голубых над «Спартаком» — это кубковая игра, совсем другой турнир, ее тоже учитывать нельзя. Могу сказать, что мне не совсем нравится, как «Спартак» играет в обороне, и как «Динамо» играет в позиционном направлении — это два минуса, которые могу выделить. Фаворитов завтра нет», — сказал Хохлов «СЭ».

Матч состоится 13 марта на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени. После 21 тура чемпионата России бело-голубые находятся на 5-й строчке с 36 очками, а «Спартак» с 38 очками — на 3-й.

(Екатерина Звенигородская)

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