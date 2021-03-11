КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Жиго, но отменил наказание Фомина

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 11 марта не удовлетворил просьбу московского «Спартака» отменить желтую карточку защитнику Самуэлю Жиго, сообщил председатель КДК Артур Григорьянц в интервью «РИА Новости».

В то же время, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сможет принять участие в дерби.

«Было четыре заявления по желтым карточкам. Было принято решение отменить ошибочное применение предупреждения Фомину из «Динамо». Также было принято решение отказать «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Жиго, он не сможет сыграть с «Динамо», — сказал Григорьянц.

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 (мск). По состоянию на 11 марта, спартаковцы находятся на третьем месте в турнирной таблице с 38 очками, динамовцы — пятые (36 очков).