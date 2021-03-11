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Полузащитник «Сочи» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

17:40
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 11 марта дисквалифицировал на два матча полузащитника «Сочи» Никиту Бурмистрова, сообщил председатель КДК Артур Григорьянц в интервью ТАСС.

«Бурмистров наказан удалением за грубую игру. КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Сочи» на два матча чемпионата России — автоматическая дисквалификация плюс еще один матч», — сказал Григорьянц.

Во встрече 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:0) Бурмистров грубо сыграл против защитника ростовчан Хайтаме Алеесами, за что и получил прямую красную карточку.

Таким образом, 31-летний россиянин пропустит встречи против «Тамбова» и «Локомотива». В нынешнем сезоне чемпионата России провел 17 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10883919

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